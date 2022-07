Aristata Capital freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass sich das Unternehmen im Rahmen seines ersten Abschlusses für seinen ersten Fonds für Rechtsstreitigkeiten, den Aristata Impact Litigation Fund I (AILF I), fast 40 Millionen GBP Kapital sichern konnte. Der Aristata Impact Litigation Fund I bedeutet für die Anleger ebenso wie für die Community einen Gewinn. Für Anleger soll der AILF I über dem Markt liegende, unkorrelierte Erträge aus Investitionen in Handelsstreitigkeiten liefern. Gleichzeitig sollen die Investitionen in den AILF I signifikante und messbare Auswirkungen auf ein globales Portfolio von Forderungen wie Menschenrechte, Umweltschutz, Klimawandel, Gleichberechtigung, Rechte indigener Völker und eine Reihe weiterer kritische Bereiche haben. Durch den AILF I sollen Anspruchsberechtigte Zugang zum Rechtssystem und den Gerichten erhalten, die ansonsten nicht die notwendigen Ressourcen hätten, um ihre eigenen Ansprüche zu verfolgen. Das ist der Beginn der Behebung eines ernsthaften Machtungleichgewichts im globalen System der Handelsstreitigkeiten.

Die erste Abschlussrunde wurde vom Sustainable Investors Fund der Capricorn Investment Group und dem Soros Economic Development Fund verankert und umfasst mehrere Stiftungen sowie eine Reihe von Familienunternehmen.

"Aristata beweist, dass Anleger sich nicht zwischen der Erzielung finanzieller Erträge und der Realisierung sozialer und ökologischer Ergebnisse entscheiden müssen", sagte Rob Ryan, Geschäftsführer von Aristata Capital. "Unser wirkungsorientierter Fokus bedeutet einen starken Wettbewerbsvorteil wir sind zuversichtlich, dass die innovative Investitionsstrategie von Aristata für unsere Anleger attraktive und wettbewerbsfähige Erträge in einem neuen Marktsegment mit sich bringen und es uns gleichzeitig ermöglichen wird, unseren Auftrag zu erfüllen: die Rechtslücke im Bereich Handelsstreitigkeiten zu schließen, wo das System wirtschaftliche Stärke bevorzugt und diejenigen bestraft, die sie nicht haben."

Aristata ist Pionier im Bereich Rechtsstreitigkeiten bezüglich sozialer und ökologischer Auswirkungen. Das Unternehmen bringt die Linse des Impact Investing in die Finanzierung von Handelsstreitigkeiten, um attraktive, unkorrelierte Erträge anzustreben und dabei positive systemische soziale und ökologische Veränderungen zu realisieren. Aristata bietet das erste echte Mischkonzept für die Finanzierung von Handelsstreitigkeiten an und ermöglicht es Anlegern, die wirtschaftliche Strenge herkömmlicher Methoden der Finanzierung von Handelsstreitigkeiten mit dem Erfolg von Strategien für Rechtsstreitigkeiten im öffentlichen Interesse zu verbinden, um soziale und ökologische Veränderungen voranzubringen.

"Seit dem Jahr 2000 hat Capricorn mehrere neue Partnerschaften mit Schwerpunkt auf bestimmten Bereichen der Wirkung oder Nachhaltigkeit finanziert, etwa erneuerbare Energieinfrastruktur, saubere Technologie, Gesundheit und Wellness, finanzielle Inklusion und nachhaltige Vermögensverwaltung", sagte Eric Techel, Partner bei Capricorn. "Aristata passt sehr gut zu dieser Strategie, und wir freuen uns, das Team beim Aufbau der Plattform und der Etablierung der Finanzierung von Handelsstreitigkeiten mit positiven, messbaren Auswirkungen als Anlageklasse unterstützen zu dürfen."

Aristata möchte eine sicherere, gerechtere Welt schaffen und finanziert dafür Rechtssachen, mit denen historisch marginalisierte Stimmen gestärkt, ungerechte Machtdynamiken ausgeglichen und systemische Veränderungen herbeigeführt werden, die den Schutz von Umwelt und Gemeinden mit sich bringen. Die Investitionen von Aristata zielen darauf ab, Entschädigungen für Einzelpersonen, Gemeinden und andere Anspruchsberechtigte zu sichern, die durch schädliche kommerzielle Aktivitäten beeinträchtigt werden; das Wirkungspotential ähnlicher Fälle zu erschließen, um Skalierbarkeit zu gewährleisten; und für erfolgreiche Rechtsprechung zu sorgen, mit der Druck auf Konzerne und Branchen ausgeübt wird, damit sie ihr Verhalten ändern.

"Diese Investition baut auf den vielen Jahren Erfahrung von der mit strategischer Prozessarbeit auf", sagte Catherine Cax, amtierende Geschäftsführerin des Soros Economic Development Fund. "Wir hoffen, durch den Einsatz von Investitionskapital für Aristata die Möglichkeiten erweitern zu können, wie wir über ein innovatives kommerzielles Modell Rechenschaftspflicht für den Missbrauch von Menschenrechten und für Umweltvergehen anstreben."

Aristata arbeitet in Märkten auf der ganzen Welt und bezieht überall dort Forderungen von Anwaltskanzleien und Zivilgesellschaft, wo die Aktivitäten von Konzernen Schäden verursachen. Das erfahrene Team von Aristata für die Finanzierung von Handelsstreitigkeiten wird unterstützt von einem Investment Committee (Investitionsausschuss), der aus erfahrenen juristischen Fachleuten besteht, sowie von einem Impact Advisory Board (Beirat für Auswirkungen) aus internationalen Vordenkern in einem breit gefächerten Spektrum von Themenbereichen.

Über unsere Investoren:

Die Capricorn Investment Group ist eine der größten auf ein Leitbild ausgerichteten Firmen der Welt, die im Jahr 2000 gegründet wurde. Über ihr Angebot an wirkungsorientierten Strategien verwaltet die Firma mittlerweile mehr als 10 Milliarden US-Dollar in mehreren Anlageklassen für institutionelle Investoren. Der Sustainable Investors Fund (SIF) ist eine Private-Equity-Partnerschaft, deren Investmentziel es ist, durch Beteiligungs- und Early-Stage-Investitionen in öffentliche und privaten Vermögensverwalter, die Nachhaltigkeit als Hauptantriebskraft für Rendite integrieren, signifikanten Wert zu schaffen. Die Firma hat Niederlassungen in New York City und Palo Alto. Sie entstand aus dem Glauben heraus, dass nachhaltige Investment-Praktiken risikobereinigte Renditen verbessern können. Diesem Investmentansatz liegt ein tiefes Verlangen zugrunde, das enorme Investment-Potenzial von bahnbrechenden kommerziellen Lösungen für die dringendsten Probleme der Welt aufzuzeigen.

Der Soros Economic Development Fund wurde 1997 vom Gründer der Open Society, George Soros, gegründet, um Möglichkeiten für wirkungsorientierte Investitionen zu verfolgen. Der SEDF ist jetzt Teil der Open Society Foundations und hat über 400 Millionen USD zur Unterstützung der Arbeit der Stiftung in der ganzen Welt bereitgestellt.

