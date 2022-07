DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN - Die Bundesbank mahnt die deutschen Finanzinstitute angesichts hoher Inflationsraten, der Zinswende und der Eintrübung der Wirtschaft zur Vorsicht. "Manche Banken könnten die Dimension der Probleme unterschätzen, die auf sie zukommen", sagte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling. "Die Banken müssen sich auf einiges an Gegenwind einstellen." Die Zinswende sei mittelfristig zwar positiv für die deutsche Bankenbranche, führe bei vielen Kreditinstituten aber zunächst zu Belastungen, sagte Wuermeling, der im Bundesbankvorstand für die Bankenaufsicht zuständig ist. (Handelsblatt)

EZB - Das avisierte neue EZB-Programm gegen ein Auseinanderdriften der Euro-Staatsanleiherenditen sorgt weiter für Diskussionen und Streit. Frankreichs Zentralbankchef François Villeroy de Galhau sagte, dass das neue Instrument sehr kraftvoll sein werde - wenige Tage, nachdem sich Bundesbankpräsident Joachim Nagel sehr kritisch und warnend geäußert hat. Unterdessen kritisierte der Berliner Jurist und Finanzwissenschaftler Markus Kerber, dass der Versuch, Zinsspreizungen zu verhindern, "eindeutig" gegen das EZB-Mandat verstoße. Das nährt Erwartungen, dass es in Deutschland rasch Klagen gegen ein neues Instrument geben dürfte. (Börsen-Zeitung)

ENTLASTUNG - Angesichts rasant steigender Energiekosten erhöht der SPD-Politiker Stephan Weil, Regierungschef in Niedersachsen, den Druck auf die Ampel, die Bürger noch dieses Jahr mit weiteren Hilfen finanziell zu unterstützen. "Wir müssen aufpassen, dass aus einer Energiekrise nicht auch noch eine soziale Krise wird", sagte er im Interview. Er sprach sich dafür aus, auch Rentnern das Energiegeld von 300 Euro zu zahlen. (Süddeutsche)

LANGZEITARBEITSLOSE - Der neue Vorsitzende der Linken, Martin Schirdewan, hat massiven Widerstand gegen eine mögliche Kürzung der Leistungen für Langzeitarbeitslose angekündigt. "Wenn SPD, Grüne und FDP ihren Kurs nicht freiwillig korrigieren, werden wir der Ampelregierung vor dem kalten Winter einen heißen Herbst bescheren - und dafür sorgen, dass sie zur Vernunft kommt. Wir werden einen Protest organisieren, der im Kanzleramt Eindruck machen wird", sagte Schirdewan im Interview. Die Pläne der Ampelkoalition seien eine "Frechheit gegenüber den Langzeitarbeitslosen". (Funke Mediengruppe)

BÜRGERGELD - In der Diskussion um eine Kürzung von Leistungen für Langzeitarbeitslose hat sich der Bundesverband Der Mittelstand für einen Stopp der derzeitigen Pläne zur Einführung des Bürgergelds ausgesprochen. "Unter dem Strich darf der Bezug von Arbeitslosengeld II nicht attraktiver sein als einer geregelten Arbeit nachzugehen. Deshalb muss die Bundesregierung einen Kurswechsel einleiten und Pläne für das im kommenden Jahr geplante bedingungslose Bürgergeld stoppen", sagte der Verbandsvorsitzende Markus Jerger im Interview. (Funke Mediengruppe)

KOHLEKRAFTWERKE - Die Ministerpräsidenten der drei ostdeutschen Braunkohleländer Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt fürchten, dass es beim Dauerbetrieb von Kohlekraftwerken aus der Kraftwerksreserve rechtliche Probleme geben könne, die einem Abruf des vollen Potenzials der Reserveleistung im Wege stehen. Das geht aus einem Brief von Michael Kretschmer (CDU), Dietmar Woidke (SPD) und Reiner Haseloff (CDU) an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hervor, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. "Um einen rechtskonformen Betrieb rasch zu ermöglichen, bitten wir die Bundesregierung deshalb um eine einheitliche bundesrechtliche Ausnahmeregelung", heißt es in dem Brief. (RND)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2022 01:01 ET (05:01 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.