flatexDEGIRO Aktie - KAUFEN. Für den Platow Brief sind beim aktuellen Kursniveau wieder interessante Kennziffern erreicht, dazu hohe Kundenbindung, hohe Marge durch fixe Tradegebühr von 5,90 EUR bei laufend sinkenden Kosten je Trade. Risikobewuste sollten vor den Halbjahreszahlen am 12.07.2022 einsteigen. Die Aktie der flatexDEGIRO (ISIN:DE000FTG1111) von den Experten des Platow Briefs genauer betrachtet: Flatexdegiro - Ehrgeizige Guidance kommt in den Test Für Flatexdegiro ging es ab 2019 steil bergauf. Zunächst verfünffachte sich die Aktie bis August 2021, ehe das Papier knapp 70% an Wert verlor. ...

