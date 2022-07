Zürich / Winterthur (ots) -HYPOTEQ AG (https://www.hypoteq.ch), die führende Service-Plattform für unabhängige Hypotheken-Beratung, hat ihren Verwaltungsrat mit erfahrenen Persönlichkeiten ergänzt. Neu ziehen Andy Siemers und Sebastian Huber in den Verwaltungsrat ein. Sie ergänzen die bisherigen Verwaltungsräte Claudio Schneider (per 01.07.22 neu VRP) und Christian Neff, um vereint den Hypothekar-Markt fundamental zu innovieren und digitalisieren.Mit der Wahl von Andy Siemers konnte ein FinTech- und Finanzexperte mit langjähriger Managementerfahrung gewonnen werden. Andy wird das Gremium vor allem mit seiner Finanz- und Marketingkompetenz bereichern. Seit mehr als 20 Jahren befasst er sich mit Marketing und Risikomanagement in den Bereichen Konsumkredite und Kreditkarten. Als Mitgründer hat Andy die erfolgreichen Start-ups LEND.ch und Credix.ch aufgebaut und im Markt etabliert.Sebastian Huber ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Wenger Vieli AG. Er verfügt über einen juristischen Studienabschluss der Universität Luzern und Columbia University School of Law. Seit 2014 ist Sebastian als Rechtsanwalt zugelassen und besitzt aufgrund seiner früheren Tätigkeiten über breite Erfahrungen im Bereich M&A. Seine Tätigkeitsschwerpunkte bei HYPOTEQ liegen im Bereich der Corporate Governance & Compliance.Claudio Schneider, Verwaltungsratspräsident, freut sich über den Neuzugang von Andy und Sebastian: "Im Hypothekarmarkt werden die Karten neu gemischt. HYPOTEQ hat bereits dazu beigetragen, dass eine Verlagerung zur unabhängigen und transparenten Hypotheken-Beratung stattfindet. Andy und Sebastian werden mit ihren Kompetenzen den Wachstumskurs weiter antreiben.". Alle Mitglieder des Verwaltungsrates vereinen ihre hervorragenden Branchenerfahrungen und Expertisen, um der jungen und erfolgreichen HYPOTEQ zu weiteren Höhenflügen zu verhelfen.Über HYPOTEQHYPOTEQ (https://www.hypoteq.ch) betreibt in der Schweiz die führende Service-Plattform für unabhängige Hypotheken-Beratung. Dessen Ziel ist es, die angeschlossenen Vertriebspartner zu erfolgreichen Hypotheken-Vermittler zu entwickeln. Unter Einsatz von ausgeklügelten Tools und Befähigungskonzepten ermöglicht HYPOTEQ, direkt im Beratungsgespräch Hypotheken zu vergleichen und direkt abzuschliessen. Dabei bleibt die Beziehung zwischen Kunde und Berater jederzeit gewahrt und ungestört von Drittparteien.Pressekontakt:HYPOTEQ AGDavide Iuornodavide.iuorno@hypoteq.ch, 044 564 73 70www.hypoteq.chOriginal-Content von: HYPOTEQ AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100091210/100892327