Der Dax kann am Donnerstag den zweiten Tag in Folge seine Erholung fortsetzen. Im Laufe des Handels verbuchte der Leitindex deutliche Kursgewinne und kletterte bis auf ein Tageshoch bei 12.867 Punkten. Damit hat er den Ausgangspunkt des letzten Abwärtsimpulses erreicht. Den Handelstag beendet er schließlich mit einem Plus von 248 Punkten (1,97%) bei 12.843 Zählern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...