Zwei Tage nach Ankündigung der letzten Akquisition will der weltgrösste Baustoffkonzern die Firma General Beton Romania mit einem geschätzten Jahresumsatz von rund 45 Mio Euro übernehmen.Zug - Holcim setzt die Shoppingtour fort: Zwei Tage nach Ankündigung der letzten Akquisition will der weltgrösste Baustoffkonzern die Firma General Beton Romania mit einem geschätzten Jahresumsatz von rund 45 Mio Euro übernehmen. Den Kaufpreis gab Holcim nicht bekannt. Damit expandiere man im Transportbetongeschäft in Rumänien, teilte Holcim am Freitag in einem Communiqué mit.

