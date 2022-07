Die Stadt Aachen will bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein. Nun liegen Eckpfeiler vor, die als Grundlage für den weiteren Wärmewende-Prozess dienen sollen. Ein Bündnis aus FH Aachen, Fraunhofer IEG, IHK, RWTH, Stadt, Regionetz und Stawag hat in den letzten Wochen daran gearbeitet, die Herausforderungen für eine Wärmewende in der Stadt Aachen zu analysieren und zu beschreiben. Herausgekommen ist das Papier "Wärmewende Aachen - Eckpfeiler für eine klimaneutrale Energieversorgung 2030".Die Stadt Aachen ...

