Boeing steht unter erheblichem Druck. Dem amerikanischen Flugzeughersteller droht eine Einstellung der 737 Max 10 Serie. Der Twitter-Deal droht erneut zu platzen. Das Lager von Elon Musk stellt die Angaben der Plattform weiterhin infrage. Vonovia reduziert die Raumtemperatur. Um der Gasmangellage in Deutschland entgegenzuwirken, wird der größte Wohnungskonzern Europas die Raumtemperatur auf 17 Grad absenken.Der asiatische Aktienhandel entwickelt sich am letzten Handelstag der Woche freundlich. Alle Benchmarks in der Region bewegen sich während der Sitzung im ...

