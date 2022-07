Nach monatelanger Wartezeit hat im Juni Valneva endlich in die Erfolgsspur zurückgefunden. Dabei kamen die Ereignisse zuletzt so geballt, dass der Aktienkurs förmlich explodiert ist. Eine Kursverdopplung innerhalb weniger Tage. Seitdem legt Valneva an der Börse zwar eine wohlverdiente Pause ein, doch die Perspektive für die kommenden Monate ist gigantisch, wie auch Experten jetzt bestätigen…!

Die komplette Valneva-Analyse finden Sie hier

Wie die Europäische Zulassungsbehörde kürzlich mitteilte, ist der Totimpfstoff VLA2001 mittlerweile für Menschen zwischen 18 und 50 Jahren in der EU zugelassen! Damit könnte Valneva seinen Impfstoff nun endlich auch in die EU ausliefern, nachdem Großbritannien und Bahrain schon längst beliefert werden. Zwar wurde der ursprüngliche Liefervertrag über 60 Millionen Impfstoffdosen von der EU gekündigt, doch vermutlich werden in Kürze neue Verhandlungen aufgenommen.

Diese neuesten Entwicklungen hat jetzt das Analysehaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...