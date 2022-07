Handeln: Heute letzte Chance vor Gamechanger-Meldung? - Kommt der 487% Trunaround? - JETZT definitiv möglich!

Anzeige / Werbung

Bei dieser Aktie bahnt sich jetzt ein womöglich heftiger Turnaround an. Allein bis zum Jahreshoch sprechen wir über potenziell fast 500%.

Wer mit offenen Augen durchs Leben geht, der könnte jetzt womöglich mit einer Kaufentscheidung schon recht kurzfristig eine hohe Rendite ins Depot bringen. Wir glauben, diese Entscheidung sollte vielleicht sogar heute noch fallen.

Denn ganz offensichtlich scheint es für das Unternehmen, das in der Heimat gerade dabei zu sein scheint, den Süßwarenmarkt komplett neu aufzumischen, jetzt in ALLE Regale ALLER Filialen der größten Lebensmittelkette Kanadas zu gehen. Das, woran Haribo in den USA scheiterte, weil man die falschen Zutaten wählte, kann Erica Williams, die Gründerin der The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT), jetzt mit Bravour umsetzen: Das nächste Milliardenunternehmen der Branche könnte entstehen. Genuss ohne Reue ist das, was Williams mit ihren Yumy-Produkten ermöglicht. Die heute "brisante Nachricht": Die Listung bei ALLEN Filialen der größten Lebensmittelkette Kanadas wurde der Finanzwelt noch nicht via Ad-hoc-Meldung mitgeteilt, jedoch - und deshalb sprechen wir von "Anlegern mit offenen Augen", gibt es eine glasklare und eindeutige Ansage der Yumy-Gründerin Erica Williams auf Instagram.

https://www.instagram.com/



Und schauen Sie: Allein der Deal mit Loblaws, so heißt nämlich der kanadische Lebensmittelgigant, um den es hier geht, könnte für dreistellige Millionenumsätze im Jahr sorgen! Das ist kein Witz oder Fake, denn hierzu müssten pro Tag lediglich knapp 50 Päckchen der Yumy-Bären in jeder Loblaws-Filiale in Kanada über das Kassenlaufband gehen. Schauen Sie, die Meldung über die landesweite Loblaws-Listung wird wohl ziemlich fix kommen, und wenn sie kommt, dann dürfte diese den Aktienkurs des derzeit noch als Pennystock notierten Unternehmens wohl schnell wieder auf alte Höhen bringen!? - Beim Millionen-Börsengang im letzten Sommer notierte die Aktie vor einem Jahr bei fast 6,00 C$. Heute kaufen Sie die Aktie bei einem Kurs von lediglich rund einem Dollar (gestriger Schlusskurs an der Heimatbörse in Kanada: 1,18 C$). Das Gewinnpotenzial erscheint also beträchtlich und die entsprechende Meldung könnte vielleicht sogar schon an diesem Wochenende über die Newsticker der Nachrichtenagenturen laufen.

SCHON DIESE EINE LISTUNG DER COMPANY MAKER: NEWS AM WOCHENENDE?

Dreistellige Millionenumsätze mit der größten Handelskette Kanadas erscheinen also definitiv möglich. Da ist es nur die einzig logische Konsequenz, dass die Yumy-Gründerin Erica Williams bereits am großen US-Launch arbeitet. Was glauben Sie, wie es mit der Aktie der The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, wenn man auch in den USA ein ähnliches Tempo hinlegt wie in Kanada und womöglich schon sehr zeitnah die ersten Listungen bei den Costcos oder Walmarts dieser Welt bekannt gibt. Nun, es ist nicht schwer, sich auszumalen, dass der Aktienkurs bei einem ähnlichen Erfolg in den USA gar zweistellig werden könnte, denn der amerikanische Markt ist um ein Vielfaches größer als der kanadische. Die Kanadier sind aber sehr nah an den USA und die Menschen "ticken" ähnlich, und deshalb darf man unseres Erachtens auch auf einen ähnlich großen Erfolg in ganz Nordamerika spekulieren. Die Aktie der Yumy Candy Company ist daher unserer Meinung nach zweifellos die Wette auf einen potenziellen Tenbagger-Kandidaten wert: AnlegerInnen mit einem ausgeprägten "Risikomuskel" könnten folglich mit einer jetzigen Position sehr gut bedient sein.

DIE GANZ GROSSE WETTE: DER US-EINSTIE

Übrigens: Auch in Sachen USA darf man jetzt jederzeit mit einer ersten Listung rechnen, so legt zumindest eine kürzlich veröffentlichte Meldung nahe:

YUMY CANDY ENTERS INTO AGREEMENT WITH ACTIVE MARKETING GROUP FOR UNITED STATES EXPANSION

Das Unternehmen hatte kürzlich mit AMG einen Deal unterzeichnet. AMG ist eine in den USA etablierte Vertriebs- und Marketingagentur mit über 30 Jahren Erfahrung und arbeitet mit einigen der größten Einzelhandelsketten Amerikas zusammen, wie z.B. der Walmart Inc., Walgreen Company, Target Corporation, Costco Wholesale Corporation, CVS Pharmacy, 7-Eleven Inc., Kroger und Amazon.com sowie mit vielen andere großen Einzelhandelsunternehmen. Nur eine einzige Listung bei einem Platzhirschen wie Walmart, Walgreen, Target, Costco, CVS, 7-Eleven oder Kroger in den USA könnte das ohnehin schon fulminante Wachstum von The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) noch einmal extrem beschleunigen.

Und auch der Export nach Asien scheint schon unter Dach und Fach, so gab Yumy Candy erst kürzlich eine Partnerschaft mit der ersten großen asiatischen Lebensmittelkette bekannt:

YUMY CANDY ANNOUNCES PARTNERSHIP WITH SUNGIVEN FOODS SUPERMARKET CHAIN WITH OVER 200 STORES AND MINIMUM ORDER COMMITMENT OF 155,000 UNITS

Sie sehen selbst: Das Unternehmen entwickelt gerade einen extrem großen Hebel, geht man jetzt wirklich aggressiv auf Expansionskurs. Der Zeitpunkt für ein Investment könnte unseres Erachtens nicht besser sein. Und gerade Unternehmen mit derartig großem Wachstumspotenzial, Unternehmen, die gerade vor einem internationalen Durchbruch stehen und deren Zahlen prozentual gar kurzfristig vierstellig wachsen können, werden wohl definitiv auch in einem schwachen Marktumfeld an der Börse sehr stark performen.

Die Aktie der The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) sollte man meines Erachtens schon heute im Depot haben. Hier sind einfach so viele heiße Eisen im lodernden Feuer. MEINUNG AUTOR



THE YUMY CANDY COMPANY

(WKN: A3DBDT ), CSE: TYUM

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!!



Die The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) scheint all das zu haben, was ein Disruptor braucht, und auch was es braucht, um für Aktionäre selbst in diesen Zeiten eine hervorragende Rendite zu erzielen. Der Hebel bei der Aktie der Yumy Candy Company erscheint wirklich überproportional groß. Der größte Hebel, nämlich das Betreten des größten Süßwarenmarktes der Welt, den USA, steht nun gerade bevor!

Während man mit dem Flaggschiff, den zuckerreduzierten Gummibären (nur 3 g Zucker pro Packung), die aber trotzdem hervorragend schmecken (selbst probiert), nun also in der kanadischen Heimat den Markt schon beinahe im Sturm erobert, geht man jetzt tatsächlich den nächsten Schritt und setzt den Fokus auf den US-Markt. Sie sehen ja selbst, was die Entrepreneurin Jessica Williams binnen kürzester Zeit alles in ihrem Heimatmarkt geschafft hat, so konnte kürzlich sogar die größte Lebensmittelkette Kanadas als Kunde gewonnen werden.

Williams hat offensichtlich großes Talent, überzeugt sie nicht nur die Konsumenten, sondern jüngst auch auf immer mehr großen Fachmessen das Branchenpublikum. Bei Kanadas größter Messe für Health Food hat sie gleich mal den 1. Platz für ihren Booth abgeräumt. The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) setze sich dort gegen mehr als 750 Bewerber durch, hierunter gegen die mitunter größten und bekanntesten Marken des Landes.

YUMY CANDY COMPANY AUF DER SIEGERSTRASSE?

Das Unternehmen ist noch gar nicht so lange am Markt präsent, aber was man bisher erreicht hat, kann sich durchaus sehen lassen. - Schon seit März ist ein klarer Trend erkennbar. Die "Yumy Bears" werden offenbar immer bekannter und beliebter:

2.5.22: Bestellung von Kanadas größter Lebensmittel-Einzelhandel Kette

14.4.22: Verkauf in "Quality Foods", einer preigekrönten Einzelhandelskette

4.4.22: Neu im Co-Op sofort zweimal ausverkauft - Bestellmenge verdoppelt

30.3.22: Neu in IGA - 194 Geschäfte in Kanada

28.3.22: Jetzt in Westkanadas größten Einzelhändler - 160 Geschäfte

24.3.22: In den Geschäften der Hudson Group - 300.000 Kunden jährlich



Yumy-Gründerin Erica Williams wird jüngst immer wieder für ihre besonderen Erfolge gefeiert.





Wir sehen für die Yumy Candy Company jetzt tatsächlich das Potenzial, richtig abliefern zu können. Dieses Unternehmen hat unseres Erachtens das Zeug, künftig eine Multimilliardenbranche zu dominieren. Und dass das auch wirklich so kommen kann, das wurde in den letzten Monaten doch schon eindrucksvoll bewiesen, gab es jüngst wirklich eine Erfolgsmeldung nach der anderen.

Sie erinnern sich: Erst kam Yahoo!, dann kam Google; erst kam Blackberry, dann das iPhone (…). In Kanada kommt bereits Yumy, die dabei ist, die klassischen Süßigkeiten vom Markt zu verdrängen. Mit dem großen Erfolg in Kanada steht in unseren Augen fest: Man hat genau jetzt das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Die mitunter größten Ketten des Landes führen plötzlich fast alle die Yumy-Produkte, Orders wurden verdoppelt, man war gar teils mehrfach komplett ausverkauft. Dieses Unternehmen könnte allein im Heimatmarkt viele viele Millionen umsetzen, doch geht es jetzt so richtig los: Yumy goes America! Und geht auch der Plan auf, dann sprechen wir potenziell von einem künftigen Milliardenkonzern, folglich genau der Hebel, den man in diesem Marktumfeld braucht, um eben auch jetzt ordentlich Geld zu verdienen…

THIS IS BIG!

Diese Aktie könnte jetzt in diesen Tagen den notwendigen Schwung bekommen, die zum Sprengen des bisherigen Hochs beim Multimillionen-Börsengang im letzten Sommer führen dürfte: Allein bis dahin sprechen wir von einer möglichen Performance von fast 500%! Warum wir überzeugt sind, dass ein Einstieg gerade jetzt lohnt…

Die innovativen Süßwaren des Disruptors, die den Konsumenten den Genuss von Süßigkeiten ohne Reue ermöglichen, landen jetzt wohl nicht nur bei der größten Lebensmittelkette Kanadas (landesweit), sondern auch bei vielen weiteren großen Ketten im Heimatland. Man meldete neuerlich sogar den mehrfachen Ausverkauf einer bedeutenden Kette.

Was dieses Unternehmen in der kanadischen Heimat in unglaublich kurzer Zeit erreicht hat, ist schon fast unglaublich. Man hat also ganz offensichtlich exakt das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf den Markt gebracht. Und jetzt wird es richtig ernst, meldet man den Beginn eines aggressiven Expansionsplans in die USA, den größten Süßwarenmarkt der Welt!

"Flowers blooming, business booming" … POSTET YUMY-GRÜNDERIN WILLIAMS JÜNGST AUF IHREM PRIVATEN INSTAGRAM-ACCOUNT: "STAY TUNED FOR MORE BIG ANNOUNCEMENTS".





Die Yumy-Gummibären ohne zugesetzten raffinierten Zucker, die überhaupt pro Packung nur drei Gramm Zucker enthalten, vegan sind und einen Genuss ohne Reue ermöglichen, erfreuen sich jüngst zweifellos immer größerer Beliebtheit im Heimatland: Die Bären sind so beliebt, dass eine große Lebensmittelkette jüngst binnen kürzester Zeit gleich zweimal komplett ausverkauft war und ihre jüngste Order verdoppelte. Die größte Lebensmittelkette des Westens Kanadas ist erst vor Kurzem auf den rollenden Zug aufgesprungen, doch die jetzt erfolgende Listung in allen Filialen der größten Lebensmittelkette Kanadas dürfte Yumy auf die richtig große Gewinnerstraße führen. Gründerin und CEO Erica Williams erwartet sich allein von der landesweiten Listung bei Loblaws (sie nennt den Namen auf Instagram) ein Multimillionenbusiness, und dennoch sollen die bisherigen Aktivitäten im kanadischen Heimatland nur ein Vorspiel sein.

DAS SORTIMENT WIRD GRÖSSE

Die Gummibären von Yumy scheinen sich auf dem besten Weg zu befinden, die etablierten Marken zu verdrängen, bietet Williams mit ihren Produkten genau das, was die VerbraucherInnen suchen: den Genuss von Süßigkeiten ohne schlechtes Gewissen. Die Lebensmittelkette Co-op war jüngst unmittelbar nach Listung der Yumy-Bären direkt zweimal komplett ausverkauft und hat ihre letzte Bestellung entsprechend verdoppelt. Und verdoppeln wird man jetzt auch das Sortiment, das in die Regale gehen soll, und zwar mit neuen Produktinnovationen:

THE YUMY CANDY COMPANY IS INNOVATING THE CONFECTIONARY MARKET BY DOUBLING ITS PRODUCT LINE WITH "YUMY GUMMY SODA". "BETTER-FOR-YOU" YUMY COLA, ORANGE SODA, AND CREAM SODA GUMMIES

Yumy ist aktuell mit drei Geschmacksrichtungen seiner Gummibären im Markt vertreten und wird nun bald auch neu Cola-, Orange- und Cream-Soda-Bären auf den Markt bringen, was letztlich auch die Präsenz in den Supermärkten verdoppeln sollte und auch den Andrang und die Aufregung bei den Konsumenten, dass es noch mehr Süßigkeiten gibt, die man ohne Reue genießen kann.



FAZIT

Für uns steht nach den großartigen Erfolgen fest: Das bisherige Hoch seit dem Multimillionen-Börsengang im Sommer letzten Jahres sollte jetzt schnell genommen werden können. Und allein dieser "Prozess" käme von hier weg einer Performance von nahezu fast exakt 500% gleich! Schauen Sie, wenn AnlegerInnen die Aktie beim Börsengang allein wegen der Story und eines potenziellen Markterfolgs vier Mal höher bewerteten, was wird wohl nun passieren, jetzt, wo eigentlich bereits glasklar ist, dass das Unternehmen auf einer potenziellen Goldgrube sitzt. Der Weg auf der Siegerstraße kann jetzt beginnen:

Die jüngst veröffentlichten und in der Branche wirklich bemerkenswerten Erfolge sind in der Tat ein extrem starkes Signal, das zeigt, dass die Produkte dieses Unternehmens das Potenzial haben, wirklich (auch international) der neue Standard in einem Milliardenmarkt zu werden. Der lokale Heimatmarkt diente dem Unternehmen bisher als Testmarkt vor einer internationalen Einführung, und diesen Test scheint man gerade mit Bravour zu bestehen. Sehen Sie sich doch auf Instagram an, wie begeistert die VerbraucherInnen sind, die die Yumy-Bären gekostet haben.

Ein Kauf der Aktie von The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) drängt sich unseres Erachtens gerade jetzt auf, glauben wir nun definitiv an einen wirklich heftig ausfallenden Turnaround des Papiers, das, wie schon erwähnt, allein bis zum bisherigen Hoch beim Multimillionen-Börsengang im Sommer letzten Jahres rund 500% Performance bringen könnte.

Die Zielgruppe für die durch uns getesteten einmalig herausragenden Produkte dieses Unternehmens ist nahezu grenzenlos. Und tatsächlich macht dieses Unternehmen jetzt wohl nicht mehr nur Kinder und Erwachsene froh, sondern vielleicht auch das Depot. Wahrhaftig lässt dieses Unternehmen einen Traum wahr werden, nämlich den Traum, Süßigkeiten ohne Reue und ohne Sorgen über neue Fettpolster genießen zu können, den Kindern Süßigkeiten geben zu können, ohne sich Sorgen über ihren Zuckerkonsum machen zu müssen. Wenn ein solches Produkt auch noch besser schmeckt, als so manche "Leckereien" von Haribo & Co, wer würde ein solches Produkt nicht kaufen!? Eben, das Marktpotenzial erscheint ohne Übertreibung enorm gewaltig.

Die The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) hat unseres Erachtens exakt das Produkt, auf das man in der Welt der Süßigkeiten lange Zeit gewartet hat und das wirklich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene froh machen dürfte. Und das einzige Unternehmen, das uns bekannt ist, das ein ähnliches Konzept umgesetzt hat, war das Start-up SmartSweets, das noch in der Frühphase für über 350 Mio. USD geschluckt wurde. Die Bewertung von The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) liegt aktuell bei umgerechnet lediglich rund 25 Mio. USD.

Hier finden Sie das Original auf bullvestorbb.com

Helmut Pollinger



*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Abonnieren Sie meinen kostenlosen Newsletter

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen. Aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von bullVestor für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von bullVestor dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der bullVestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet.

Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater. Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch bullVestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullVestor enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullVestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von bullVestor ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.



Impressum:

bullVestor Medien GmbH

Gutenhofen 4

4300 St. Valentin Österreich

Tel: +43 7435 54077-0

Firmenbuchnummer: FN275279y

Geschäftsführer und 100% Eigentümer: Helmut Pollinger

Gerichtstand: St. Pölten

kontakt[at]bullvestor.at



- Werbung -

Enthaltene Werte: CA98873A1057