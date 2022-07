Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach ihrer turnusmäßigen Ratssitzung am 9. Juni kündigte die EZB eine Serie von Leitzinserhöhungen an, wobei insbesondere im September ein Zinsschritt um 50 Basispunkte als wahrscheinlich anzusehen ist, so die Analysten der DekaBank.Im Anschluss daran sei mit weiteren Leitzinsanhebungen zu rechnen, deren Tempo und Ausmaß aber zunehmend davon abhängen würden, wie die Notenbanker den mittelfristigen Inflationsausblick einschätzen würden. Sorgen vor einer globalen Rezession hätten Marktteilnehmer zuletzt veranlasst, ihre Erwartungen über die zukünftigen Leitzinsniveaus nach unten zu korrigieren. ...

