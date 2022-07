Nach der beschleunigten Vortageserholung am deutschen Aktienmarkt wird am Freitag mit einer weitgehend stabilen Eröffnung gerechnet. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag wurde der DAX -0,30% am Morgen vorbörslich rund 0,4 Prozent schwächer bei 12.794 Punkte taxiert. Tags zuvor hatte sich der deutsche Leitindex um knapp 2 Prozent erholt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 -0,20% wird am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...