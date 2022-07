In ihrem Trading Update für das 2. Quartal erklärt die OMV in bezug auf den Vorfall in der Raffinerie Schwechat, wo esam 3. Juni 2022 zu einem Schaden an der Außenhaut bei einer der Destillationskolonnen in der Rohöl- Destillationsanlage gekommen ist: "Durch Optimierungsmaßnahmen an einer kleineren Rohöl-Destillationsanlage ist die Raffinerie derzeit zu etwa 20 Prozent ausgelastet.Die OMV verfügt sowohl über eine Betriebsunterbrechungs- als auch über eine Sachschadenversicherung für die Raffinerie Schwechat. Es bestehen marktübliche Selbstbehalte (bei Sachschäden) und Wartefristen (bei Betriebsunterbrechung). Die Betriebsunterbrechungsversicherung hat eine Wartefrist von 60 Tagen. Der Selbstbehalt für Sachschäden beträgt rund 40 Mio. USD. Wir erwarten, dass sich ...

