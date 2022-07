Hamburg (ots) -Nach der Erweiterung des Konzeptes erhalten noch mehr Hersteller die BEST OF DESIGN-Auszeichnung: 275 Einrichtungsgegenstände aus 15 Kategorien werden von SCHÖNER WOHNEN ausgezeichnet. Damit erhalten 187 Hersteller die Möglichkeit, das BEST OF DESIGN-Siegel für ihre Kommunikation zu erwerben und zu nutzen. Zum Launch 2021 waren es noch 258 Produkte von 164 Herstellern.Die Jury urteilt für 2022: "Ein sehr guter Jahrgang." Unter den Favoriten der Redaktion finden sich beispielsweise visionäre Entwürfe wie das Leuchten-System "Plusminus" von Designer Stefan Diez, der zum Klassiker avancierende Klappstuhl "Colo" vom Designduo Kaschkasch oder Neuinterpretationen bestehender Möbeltypen wie dem stufenlos höhenverstellbaren Schreibtisch "Pisa" für das Homeoffice von Designer Kai Stania oder dem an Designklassiker der Sixties anknüpfende Esstisch "Viscount of Wood" von Philippe Starck. Dass es bei der Auszeichnung nicht nur um die wichtigen Parameter wie Nachhaltigkeit und materialgerechte Konstruktion, sondern auch um Spaß und Freude an Design geht, beweisen der knallgelbe Gartentisch "Ring" von Gestalterin Olivia Herms und der Pouf "Boa" von Designerin Sabine Marcelis, der aussieht wie ein Riesen-Donut.Markus Disselhoff, Director Business Development & Sales bei Brands Licensing by G+J: "Die Erweiterung unseres BEST OF DESIGN-Siegelkonzeptes hat sich ausgezahlt: Noch mehr namhafte Hersteller schätzen die ganzheitliche Bewertung der Produkte durch unsere erfahrene Jury und haben sich mit ihren herausragenden Designprodukten beworben. Die Firmen können nun von der hohen Markenbekanntheit und den positiven Imagewerten der Marke SCHÖNER WOHNEN profitieren."Alle prämierten Produkte werden im SCHÖNER WOHNEN-SPEZIAL "Design" (ab heute im Handel) und/ oder unter schoener-wohnen-bod.com vorgestellt. Die Teilnahmebedingungen, Einreichungs- und Nutzungsgebühren sowie weitere Informationen rund um den BEST OF DESIGN-Award und das Siegel gibt es unter: schoener-wohnen-bod.comSUPER RTL Licensing, Brands Licensing von Gruner + Jahr und der Bereich Licensing Solutions der Ad Alliance sind Teil von RTL Consumer Products, der neu entstehenden und zukünftig größten Lizenzagentur im deutschsprachigen Raum.Bildmaterial und das BEST OF DESIGN-Spezial zur Ansicht erhalten Sie zum Download: HIER (https://guj.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/EldDYNFajxFPgUV9p9TDeLkBPzz7Vz4pi4kPf_dkhNgGbg?e=55dbhP)Über den BEST OF DESIGN-Award: Mit dem BEST OF DESIGN-Award zeichnet SCHÖNER WOHNEN einmal jährlich innovative Konzepte und einzigartiges Design aus. Hersteller der ausgezeichneten Produkte haben die Möglichkeit, das neue SCHÖNER WOHNEN-Siegel BEST OF DESIGN zu erwerben und in ihrer Kommunikation einzusetzen. Seit 2022 können sie sich auch für die Auszeichnung bewerben. Die Redaktion bewertet bei der BEST OF DESIGN-Auswahl nicht nur das Design, sondern auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Ergonomie oder Funktionalität der Produkte. Die Auswahl und ganzheitliche Bewertung erfolgen dabei rein subjektiv. Die Jury besteht aus Christina Gath (Chefredakteurin SCHÖNER WOHNEN), Gunda Siebke (Leitung Design SCHÖNER WOHNEN) und Judith Schüller (Chief Creative Director G+J Living). Alle prämierten Produkte werden im großen BEST OF DESIGN-Spezial und online unter schoener-wohnen-bod.com veröffentlicht - inkl. Nennung der Designer, der Maße, Materialien und Verkaufspreise. Weitere Informationen gibt es unter schoener-wohnen-bod.com.Pressekontakt:Andrea KramerSCHÖNER WOHNEN-KollektionPR/ KommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 3847E-Mail: kramer.andrea@guj.dehttp://www.schoener-wohnen-kollektion.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, SCHÖNER WOHNEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41298/5268089