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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF Chart 1 Jahr
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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
08.07.2022 | 09:28
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 6

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.9081 USDIE00BJXRZJ407 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.4384 USDIE00BJXRZ273
7 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.3844 USDIE00BLRPQH31
7 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.8803 USDIE00BLRPQJ54

7 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.9454 USDIE00BLRPRR04

7 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.0919 USDIE00BLRPRQ96

7 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.3794 USDIE000HJV1VH3

7 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.1724 USDIE000QRNAC66

7 JULY 2022
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© 2022 PR Newswire
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