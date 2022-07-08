Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, July 6
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.9081 USD
|IE00BJXRZJ40
|7 JULY 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|3.4384 USD
|IE00BJXRZ273
|7 JULY 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.3844 USD
|IE00BLRPQH31
|7 JULY 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.8803 USD
|IE00BLRPQJ54
|7 JULY 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|3.9454 USD
|IE00BLRPRR04
|7 JULY 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.0919 USD
|IE00BLRPRQ96
|7 JULY 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|4.3794 USD
|IE000HJV1VH3
|7 JULY 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|4.1724 USD
|IE000QRNAC66
|7 JULY 2022
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