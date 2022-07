Von JD Rieber, Director of Research, US Credit, und Sebastiaan Reinders, Head of Investment Science, bei NN Investment Partners Soziale Aspekte sind zum meist diskutierten ESG-Thema in den Jahresberichten geworden Dieser Trend ist in allen Branchen, Regionen und Ratingkategorien zu beobachten Diversität und Inklusion sind entscheidende Faktoren für eine Fokussierung auf soziale Themen Die Rolle, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) bei Investmententscheidungen spielen, hat in den letzten ...

