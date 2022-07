Ercan Demircan (BANTLEON): Corporate Hybrids als Renditebooster

30.06.2022 - Die Risikoprämien von EUR-Unternehmensanleihen sind seit Jahresanfang deutlich gestiegen, weshalb inzwischen Corporate Hybrids (nachrangige Unternehmensanleihen von Industrieunternehmen) das attraktivste Risiko-Ertrags-Profil haben. Die Rendite dieser Anleihen beträgt etwa 69% der Rendite von High-Yield-Anleihen. Deren Ausfallrisiko hingegen lag in Stressphasen an den Finanzmärkten bei über 12%, während die Emittenten von Corporate Hybrids aufgrund des soliden Investment-Grade-Ratings nahezu kein Ausfallrisiko aufzeigten. Gekoppelt mit der sehr attraktiven Rendite bietet das aktuelle Marktumfeld bei Corporate Hybrids historisch betrachtet eine einmalige Einstiegschance für risikobewusste Anleger mit mittlerem Anlagehorizont.

Während sich die Risikoaufschläge von erstrangigen EUR-Unternehmensanleihen und Corporate Hybrids (nachrangige Unternehmensanleihen von Industrieunternehmen) der Bonität Investment Grade (IG) seit Jahresanfang um 98 und 150 Basispunkte ausgeweitet haben, stiegen die von EUR-High-Yield-Anleihen sogar um 270 Basispunkte. Zusätzlich musste der gesamte Markt für IG-EUR-Unternehmensanleihen, in dem sich auch das Corporate-Hybrid-Segment befindet, seit Jahresanfang signifikante Mittelabflüsse von circa 15 Milliarden Euro verkraften. Dazu zählen insbesondere die Verkäufe aus passiven Anlageprodukten (zum Beispiel ETFs), die in Zeiten extremer Marktverwerfungen als Preisnehmer agieren und die Kurse nach unten drücken. Inzwischen sind Corporate Hybrids deutlich unterbewertet und auch im Vergleich mit High-Yield-Anleihen äusserst attraktiv: Eine so hohe Rendite wie derzeit konnten Investoren zuletzt im Jahr 2011 erzielen - und das bei nahezu keinem Ausfallrisiko ...

Rechtlicher Hinweis

Die in diesem Beitrag gegebenen Informationen, Kommentare und Analysen dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten dar. Die hier dargestellten Informationen stützen sich auf Berichte und Auswertungen öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl die Bantleon Bank AG der Auffassung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann sie für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Angaben keine Gewährleistung übernehmen. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die sich aus der Nutzung dieser Angaben ergeben, wird ausgeschlossen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.