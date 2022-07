Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute die Ergebnisse ihres Klimastresstests für europäische Großbanken veröffentlicht. Fazti: Die meisten europäischen Großbanken - so auch die österreichischen - haben noch Handlungsbedarf in der methodischen Auseinandersetzung mit Klimarisiken."Die Ergebnisse des Klimastresstests der EZB für europäische Großbanken, darunter auch fünf österreichische, zeichnen damit das gleiche Bild wie es der OeNB-Klimastresstest aus dem Herbst 2021 für die regional relevanten heimischen Banken erhoben hat. Sie zeigen, dass viele Banken derzeit noch am Beginn der methodischen Auseinandersetzung mit den finanziellen Auswirkungen von Klimarisiken stehen", so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...