Wertminderung russischer Anleihen im Betrag von EUR 127 Millionen zum 30.6.2022 Im Zuge der Abschlussarbeiten für das erste Halbjahr 2022 hat UNIQA Insurance Group AG (UNIQA) einen voraussichtlichen Wertminderungsbedarf auf russische Anleihen in der Höhe von 127 Millionen Euro festgestellt. Diese Wertminderung betrifft russische Staats- und Unternehmensanleihen mit Anschaffungskosten von 156 Millionen Euro, die in den Währungen Euro, US-Dollar und Russischen Rubel denominiert sind und über UNIQA in Konzerngesellschaften außerhalb Russlands gehalten werden. Trotz dieser Wertminderung erwartet UNIQA auf Grund eines ansonsten guten Ergebnisses aus Kapitalanlagen und der soliden Entwicklung im versicherungstechnischen Kerngeschäft ein Ergebnis vor Steuern im Bereich von 145 bis 165 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2022 (erstes Halbjahr 2021: 216 Millionen Euro). Das endgültige Ergebnis vor Steuern wird mit dem Halbjahresfinanzbericht 2022 am 19. August veröffentlicht.