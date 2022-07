Rückenwind für TotalEnergies: Die Ölpreise haben am Freitag ihre moderate Erholung zunächst fortgesetzt. Am Morgen kostete ein Barrel 105,77 US-Dollar. Das waren 1,12 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 58 Cent auf 103,31 Dollar.Die Ölpreise haben in dieser Woche einen unsteten Verlauf genommen. In der ersten Wochenhälfte gaben sie deutlich nach, in der zweiten Hälfte ging es moderat nach oben. Unter dem Strich stehen ...

