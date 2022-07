Erinnert sich noch jemand an den Börsencrash von 2008? Als der DAX-Kursindex (der DAX, der die Dividenden nicht automatisch reinvestiert) innerhalb weniger Monate um 60 % kollabierte? Rückblickend war dieser Kurssturz ein schönes Schnäppchen für mutige Investoren. An den Schock und die Weltuntergangsstimmung kann ich mich trotzdem noch sehr gut erinnern. Was kaum jemand weiß: Der auch heute noch viel beachtete VIX-Index warnte damals nicht vor einem Börsencrash. Ganz im Gegensatz zum MOVE-Index, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...