Der deutsche Premium-Autohersteller BMW verkaufte im ersten Halbjahr 2022 rund 13 Prozent weniger Autos. Die Aktie geriet daraufhin etwas unter Druck. Was Anleger jetzt von der BMW-Aktie erwarten können. Von Marian Kopocz. Die Münchner teilten am Freitag mit, aufgrund des Chipmangels und Lockdowns in China, seien nur 1,16 Millionen BMWs, Minis und Rolls-Royce zwischen Januar und Juni ausgeliefert worden. Dies sind rund ein Siebtel weniger als im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...