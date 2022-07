Die Zahlung von zwei Millionen Franken an Platini sei rechtens gewesen, befanden die Richter.Bellinzona - Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat die früheren Präsidenten der Fifa und Uefa, Joseph Blatter und Michel Platini, vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen. Das Verfahren ist in Bezug auf die ungetreue Geschäftsführung eingestellt. Das Gericht hat Blatter eine Genugtuung von 20'000 Franken zugesprochen. Platini hat auf eine solche verzichtet. Er erhält zudem wieder Zugriff auf die...

