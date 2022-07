DJ Bund unterstützt Energiewende in Schwellen- und Entwicklungsländern

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung unterstützt Schwellen- und Entwicklungsländer mit weiteren 126 Millionen Euro bei der Abkehr von Kohle, Öl und Gas. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, dass man die Mittel über die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) für die Dekarbonisierung bereitstelle. Damit sollen die Länder bei ihrem Ausstieg aus fossiler Energie und der Abhängigkeit von Energieimporten mit steigenden Weltmarktpreisen unterstützt werden.

Außerdem sollen die Fördergelder einen Beitrag leisten, um das 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. So sollen 14 ausgewählte laufende IKI-Projekte und IKI-Initiativen zusätzliche finanzielle Mittel erhalten, um möglichst schnell Wirkung zu entfalten.

"Die hohen Weltmarktpreise für fossile Energien infolge des russischen Angriffskriegs schlagen nicht nur in Deutschland und Europa zu Buche, sondern ebenfalls in Entwicklungs- und Schwellenländern, wo sie auf deutlich niedrigere Einkommen treffen. Deshalb kommt es mehr denn je, darauf an, die globale Energiewende noch engagierter voranzutreiben", erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

Mehr Investitionen in die deutlich günstigere Wind- und Sonnenergie seien dafür entscheidend. Damit diese jetzt auf den Weg gebracht werden können, erhöhe Deutschland seine Mittel im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2022 04:08 ET (08:08 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.