Die Uniqa Insurance Group hat einen voraussichtlichen Wertminderungsbedarf auf russische Anleihen in der Höhe von 127 Mio. Euro festgestellt. Diese Wertminderung betrifft russische Staats- und Unternehmensanleihen mit Anschaffungskosten von 156 Mio. Euro, die in den Währungen Euro, US-Dollar und Russischen Rubel denominiert sind. Trotz dieser Wertminderung erwartet Uniqa auf Grund eines ansonsten guten Ergebnisses aus Kapitalanlagen und der soliden Entwicklung im versicherungstechnischen Kerngeschäft ein Ergebnis vor Steuern im Bereich von 145 bis 165 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2022 (erstes Halbjahr 2021: 216 Mio. Euro). Das endgültige Ergebnis vor Steuern wird mit dem Halbjahresfinanzbericht 2022 am 19. August veröffentlicht.

