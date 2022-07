Genf (ots/PRNewswire) -Das Vereinigte Königreich (UK) hat ein neues Track & Trace-System für Tabakprodukte, das von Dentsu Tracking eingerichtet und betrieben wird. Das System, das am 1. Juli erfolgreich eingeführt wurde, bietet der britischen Regierung digitale, datengestützte Rückverfolgungsfunktionen für die gesamte Tabaklieferkette. Das System ist ein wichtiger Pfeiler der britischen Strategie zur Bekämpfung des illegalen Handels und unterstützt die britische Steuerbehörde HMRC bei der wirksamen Bekämpfung des illegalen Handels."Es ist uns eine Ehre, mit dem HMRC zusammenzuarbeiten und das Vereinigte Königreich bei der Bekämpfung des illegalen Tabakhandels zu unterstützen. Unser digitales System ist auf die politischen Ziele des HMRC zugeschnitten und auf die besonderen Merkmale des britischen Marktes ausgerichtet. Dadurch wird sichergestellt, dass das System dem HMRC ein Höchstmaß an Transparenz und staatlicher Kontrolle über die gesamte britische Tabaklieferkette bietet", sagte Philippe Castella, Geschäftsführer von Dentsu Tracking.Bekämpfung des illegalen Handels in der LieferketteDas neue, von Dentsu Tracking eingerichtete Track & Trace-System nutzt die Vorteile der digitalen Technologie, um die Verfolgung legaler Tabakerzeugnisse zu ermöglichen und den britischen Behörden die Möglichkeit zu geben, die verschiedenen Formen des illegalen Handels aufzuspüren und zu bekämpfen und so den Umlauf nicht konformer Produkte, für die keine Steuern gezahlt wurden und die nicht alle gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Inhalt und Verpackung erfüllen, einzudämmen. Durch die Eindämmung des Umlaufs nicht konformer Tabakerzeugnisse kann das Vereinigte Königreich die Steuereinnahmen des Landes erhöhen und gleichzeitig die Bürger und die seriösen Unternehmen schützen.Das neue System wurde im Einklang mit allen geltenden britischen und internationalen Gesetzen entwickelt, einschließlich der vollständigen Einhaltung des FCTC-Protokolls zum illegalen Handel, das von den Vertragsparteien verlangt, die Verfolgung und Rückverfolgung von Tabakerzeugnissen sowohl entlang der Herstellungs- als auch der Hauptvertriebswege sicherzustellen.Ausstattung der Regierung mit leistungsstarken InformationenDurch die Integration weltweit führender Datenanalysetools verwandelt das System von Dentsu die gesammelten Lieferkettendaten in aussagekräftige Informationen, die den britischen Behörden helfen, potenziell betrügerische Vorgänge zu erkennen. Das neue britische System versorgt die HMRC mit detaillierten Analysen, Statistiken und Warnmeldungen in Echtzeit, was von einigen Beteiligten bereits als "bahnbrechend (https://www.betterretailing.com/industry-news/track-and-trace-operator-dentsu-tracking-illicit-tobacco-tool-eoid/)" bezeichnet wurde."Wir bei Dentsu Tracking sind der festen Überzeugung, dass der Mehrwert von Tracking und Tracing nur so groß ist wie der Einblick in die Lieferkette, den das System den Behörden bietet. Es reicht also nicht aus, Daten zu sammeln. Wir generieren leistungsstarke Business Intelligence, die den britischen Behörden helfen wird, gezielte Kontrollen und Echtzeit-Ermittlungen vor Ort durchzuführen", sagte Jan Hoffmann, Director Government BusinessVerpflichtungen zur Verfolgung und Rückverfolgung im Vereinigten KönigreichAlle Unternehmen, die an der Herstellung, Einfuhr, Ausfuhr, Lagerung, Verteilung und dem Verkauf von Tabakerzeugnissen in und durch die britische Lieferkette beteiligt sind, müssen das neue Track & Trace-System nutzen. Die Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit bestehen im Vereinigten Königreich seit Mai 2019 und gelten derzeit für Zigaretten und Tabak zum Selberdrehen. Alle anderen Tabakerzeugnisse müssen die Anforderungen ab dem 20. Mai 2024 erfüllen.Dentsu ersetzt bisherigen Anbieter De La RueIm November 2021 wurde Dentsu Tracking, ein Unternehmen des Dentsu International-Netzwerks, im Rahmen eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens zum Anbieter für die Einrichtung und den Betrieb eines neuen britischen Systems zur Verfolgung und Rückverfolgung von Tabakwaren ernannt (https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/22f91c35-4eb6-4470-bf07-dc9d586c3577) . Dentsu löst den bisherigen Anbieter De La Rue ab.Dentsu bietet derzeit Track & Trace-Dienste für 28 Regierungen weltweit an und liefert und betreibt - im Zusammenhang mit gesetzlichen Rahmenbedingungen - staatlich kontrollierte Lösungen in mehr als 40 verschiedenen Ländern.Links:Dentsu UK T&T Projekt Website (https://uk-trackandtrace.dentsutracking.com/)Über:Dentsu Tracking (https://dentsutracking.com/) ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Lösungen zur Kontrolle der Lieferkette, die es Regierungen ermöglichen, maximale Transparenz und Kontrolle über stark regulierte Produktmärkte zu erlangen. Die von dentsu Tracking implementierten Lösungen sind eine bewährte internationale Referenz bei der Bekämpfung des illegalen Handels und der Optimierung der Steuererhebung. Dentsu Tracking hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz, und ist ein Unternehmen von Dentsu International, einem weltweit führenden Unternehmen der digitalen Wirtschaft mit einem Umsatz von 9 Milliarden Dollar, das an der Tokioter Börse registriert ist.
www.dentsutracking.com (https://dentsutracking.com/)