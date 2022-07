Ispringen (ots) -Die Ausschreibungen für das Jahr 2022 sind noch nicht beendet, doch Rutronik mit Hauptsitz in Ispringen sucht bereits jetzt für das kommende Jahr zusätzlich 20 bis 25 motivierte Nachwuchskräfte für eine vielseitige Ausbildung oder ein duales Studium in dem international tätigen Unternehmen.Abwechslungsreiche Ausbildung in unterschiedlichen FachbereichenFür das Jahr 2023 ist Rutronik überwiegend auf der Suche nach jungen Nachwuchstalenten in kaufmännischen Berufen oder der IT. Hierbei haben interessierte Schulabgänger die Wahl zwischen einer praxisnahen Ausbildung oder einem dualen Studium. Das duale Studium findet je nach gewähltem Berufszweig in Kooperation mit der DHBW an verschiedenen Standorten statt. Weitere Ausbildungs- oder Studienplätze sind unter anderem in den Bereichen Logistik, Vertrieb und Wirtschaftsingenieurswesen zu vergeben.Professionell und persönlich - eine Ausbildung bei RutronikRutronik führt bereits seit mehreren Jahren erfolgreich junge Menschen an das Berufsleben heran und weiß somit genau, worauf es bei einem gelungenen Start in die Ausbildung oder ein Studium ankommt. Seit 2019 wird Rutronik durchgehend von Trendence, Europas führendem Forschungsinstitut im Bereich Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting, als Unternehmen mit besonders fairem Ausbildungsprogramm ausgezeichnet. Nur Unternehmen, die in puncto Bewerbungsprozess, Onboarding, Leistungen, Rahmenbedingungen, Betreuung und Perspektiven den hohen Qualitätsstandards entsprechen, werden zertifiziert.Bei Rutronik dürfen die Nachwuchskräfte von Beginn an verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen und profitieren von einer umfangreichen Betreuung. Bewährt haben sich zu Beginn die sogenannten Einführungstage, in denen die Auszubildenden und angehenden Studierenden Rutronik umfassend kennenlernen und sich in entspannter Atmosphäre mit dem international agierenden Unternehmen und den verschiedenen Bereichen vertraut machen können. Die fünftägigen Einführungstage sind zudem eine gute Gelegenheit, um mit den anderen Berufsstartern in Kontakt zu kommen. Einführungsveranstaltungen, in denen wichtige Skills wie zum Beispiel Business Knigge, Telefontrainings oder eine IT-Sicherheitsschulung vermittelt werden, runden die ersten Tage bei Rutronik ab.Gerade in den ersten Wochen in einem neuen Unternehmen gibt es unter den Auszubildenden und Studierenden jede Menge Fragen. Um diesem Bedarf bestmöglich gerecht zu werden und den neuen Mitarbeitenden die Scheu zu nehmen, arbeitet Rutronik mit einem Patensystem. Dies bedeutet, dass jeder Nachwuchskraft ein Pate an die Seite gestellt wird, der die ersten Wochen begleitet und mit Rat und Tat unterstützt.Vielfältige Möglichkeiten während einer Ausbildung bei RutronikIm Rahmen der Einführungsveranstaltung werden die Azubis und Studierenden auch mit den vielen Möglichkeiten, die sich bei Rutronik ergeben, vertraut gemacht. Aufgrund weiterer Standorte in Asien, Nordamerika und Europa besteht die Option, ein mehrwöchiges Praktikum zu absolvieren, um so nicht nur den beruflichen, sondern auch den persönlichen Horizont zu erweitern.Abseits von Ausbildung und Studium soll natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Aus diesem Grund findet viermal im Jahr ein Ausbildungsstammtisch statt, bei dem sich Ausbildungspaten und Nachwuchskräfte treffen, gemeinsam essen und sich in lockerer Runde zu den verschiedensten Themen austauschen. Nach zwei Jahren Pandemie konnte der Stammtisch 2022 endlich wieder stattfinden. 24 Azubis und Studierende, sechs Ausbildungspaten sowie die Ausbildungsverantwortliche Frau Sievers und Herr Hary vom Team Vocational Training trafen sich bei sommerlichen Temperaturen im Lehner's Wirtshaus in Pforzheim. Bei leckerem Essen und kühlen Getränken nutzten die Nachwuchskräfte die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen und den Kopf vor den anstehenden Prüfungen und Klausuren freizubekommen.Zusätzlich zum Stammtisch finden jährliche Ausbildungsausflüge statt. Bei einem Besuch im Europapark oder dem Klettergarten wird der Teamzusammenhalt gestärkt und die Auszubildenden und Studierenden lernen sich abseits ihrer Ausbildung persönlich kennen.Auch der regelmäßige Austausch wird bei Rutronik großgeschrieben. Aus diesem Grund findet alle vier bis sechs Wochen ein persönliches Gespräch zwischen den Nachwuchskräften und dem Ausbildungsbetreuer aus der HR-Abteilung statt. Hierbei geht es nicht nur darum, die Entwicklung zu begleiten, sondern auch den Beziehungsaufbau weiter zu stärken. Mindestens einmal jährlich kommen alle Auszubildende und Studierende bei den Ausbildungsmeetings zusammen und besprechen gemeinsam relevante Themen, wie anstehende Änderungen oder vorangegangene Entwicklungen in der Ausbildung. Mit fachlichem Know-how, größtmöglicher Transparenz und viel persönlichem Kontakt legt Rutronik somit den Grundstein für einen gelungenen Start in das Berufsleben.Rutronik freut sich auf zahlreiche interessierte Nachwuchskräfte. Bewerbungen zum Start im laufenden Jahr 2022 sind noch möglich und ab sofort können auch für 2023 die entsprechenden Bewerbungsunterlagen eingereicht werden. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf https://rutronik-careers.com/.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitenden und mehr als 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.