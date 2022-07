EQS-Ad-hoc: Rath AG / Schlagwort(e): Finanzierung

RATH AG: Erfolgreiche Platzierung Schuldscheindarlehen



08.07.2022 / 11:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad Hoc Meldung 08.07.2022 Die RATH Aktiengesellschaft hat in einem sehr herausfordernden Kapitalmarktumfeld ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 40 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5 und 7 Jahren platziert. Die Transaktion umfasst Tranchen mit sowohl fester als auch variabler Verzinsung. Die Platzierung erfolgte bei institutionellen Investoren aus Österreich und Deutschland. Die Rath Aktiengesellschaft setzt den Transaktionserlös zur Refinanzierung anstehender Tilgungen sowie zur langfristigen Liquiditätssicherung ein. • Emissionsvolumen von 40 Mio. Euro • Überzeichnung trotz herausforderndem Kapitalmarktumfeld • Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne • Emissionserlöse dienen der allgemeinen, langfristigen Liquiditätssicherung, sowie der Refinanzierung anstehender Tilgungen Die Transaktion wurde von den Arrangeuren Erste Bank GmbH begleitet. 08.07.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com