Augsburg (www.fondscheck.de) - Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN LU0974225590/ WKN A1W5T2) ist ein offener Rentenfonds und investiert hauptsächlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands, so Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, in der aktuellen Ausgabe von "GBC Fonds Champions 2022". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...