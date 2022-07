Hongkong (ots/PRNewswire) -Govee bietet coole Smart Beleuchtungen mit seinen RGBIC-, Envisual- und DreamView-TechnologienMit einem Zustrom von Sommerfilmen und Fernsehsendungen ist es an der Zeit, das Home-Entertainment-System zu aktualisieren und ein beeindruckendes Fernseherlebnis zu genießen. Während des Prime Day 2022 vom 12. bis 13. Juli (https://www.amazon.de/stores/page/91946BFA-9DD9-44AB-BD3F-FE87D3BCCEC0?channel=pr_pd_220708) präsentiert Govee mit seiner führenden RGBIC-Technologie einige coole Unterhaltungslichter.Die Govee TV-Hintergrundbeleuchtung (https://www.amazon.de/dp/B08LYZMCGM?maas=maas_adg_1D3F0DBAEA488CACFF4173104702A102_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) wertet jedes Home-Entertainment-System mit seiner Envisual-Technologie auf. Die intelligente Kamera erfasst die Farbe auf dem Bildschirm und wendet sie automatisch auf die Hintergrundbeleuchtung an, sodass die Farben über den Bildschirm hinausgehen. Die TV-Hintergrundbeleuchtung wurde mit der Weißabgleichfunktion verbessert, um genauere Farben zu liefern. Anstatt die Sync-Box und Hintergrundbeleuchtung separat zu kaufen, schnappen Sie sich diese All-in-One-Lösung, um neue Welten zu erkunden und lebendige Fantasiewelten über VOD und jede Streaming-Plattform zu entdecken.Um die visuelle Darstellung über die Rückseite des Fernsehers zu erweitern, werden Govee Glide Hexa LED-Panels (https://www.amazon.de/dp/B09HGSN3L9?maas=maas_adg_B1499B00E399362AA8B828D147AA21B2_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) für mehr Inspiration empfohlen. Während einige Lichter jeweils nur eine Farbe auf einem Panel anzeigen können, zeigt die RGBIC-Technologie von Govee gleich mehrere Farben pro Panel. Der Tanz zum Beat sorgt für ein ultraweiches, fließendes oder graduelles Beleuchtungserlebnis.Govee RGBIC Neon LED-Streifen (https://www.amazon.de/dp/B09HH1BL48?maas=maas_adg_ED22745E5FDE521A8B09E709BC901410_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) ist flexibel bei der Generierung meisterhafter Lichteffekte für lebendige Wände, die die Wohndeko ergänzen. Ob über, um oder an der Wand abseits des Fernsehers platziert, es enthüllt ein einzigartiges visuelles Meisterwerk mit unbegrenzten DIY-Möglichkeiten. Die 16 Millionen Farboptionen lassen Sie die Farbe im Fernsehzimmer aufdrehen und das nostalgische Neonlicht der LED-Streifen genießen.Die Produkte unterstützen die DreamView-Technologie (https://eu.govee.com/pages/govee-dreamview-release) von Govee. Richten Sie die oben genannten Beleuchtung mit DreamView ein, um den gesamten Raum in eine Lichtergalaxie zu verwandeln. Machen Sie Ihr Heimkino bereit für immersives Entertainment.Govee Prime Day Deals (https://www.amazon.de/stores/page/91946BFA-9DD9-44AB-BD3F-FE87D3BCCEC0?channel=pr_pd_220708) beginnen am 12. Juli mit bis zu 30% Rabatt. Verpassen Sie nicht die einmalige Gelegenheit, Ihr Home Entertainment zu aktualisieren. Fügen Sie es jetzt Ihrem Einkaufswagen im Amazon Store von Govee hinzu.ÜBER GOVEESeit November 2017 kreiert Govee hochmoderne Beleuchtungs- und Haushaltsprodukte für Verbraucher aus der ganzen Welt. Wir verpflichten uns, die höchsten Qualitätsstandards für unsere Smart Home Technologie einzuhalten.Die Govee Home App hat eine wachsende Community von über 8 Millionen registrierten Benutzern. Wir haben auch positive Kritiken von vertrauenswürdigen Publikationen wie "Make Use Of" und "Android Authority" erhalten.Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf unserer Website govee.comVideo -https://mma.prnewswire.com/media/1853477/Govee_Prime_Day_2022.mp4Pressekontakt:Leo Zhong,+86-13560454226,marketing@govee.comOriginal-Content von: GOVEE MOMENTS LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162324/5268296