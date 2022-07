Die Kosten für einen Neubau stiegen so stark an wie zuletzt 1970. Im Mai ging es um 17,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach oben. Welche Aktien jetzt davon profitieren können und wo Anleger unbedingt Vorsicht walten lassen sollten. Von Marian Kopocz. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, gab es nicht nur mit 17,6 Prozent Plus bei den Kosten für Neubauten den stärksten Anstieg seit 1970, sondern auch eine kräftige Preissteigerung bei Rohbauarbeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...