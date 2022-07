Neue digitale Services für die Kunden der R+V Krankenversicherung: "Family Coach" und "Best Specialist" Bei "Family Coach" und "Best Specialist" handelt es sich nicht um einzelne Dienstleistungen, sondern jeweils um ein Bündel aus Angeboten zu einem bestimmten Thema. So ist der "Family Coach" ein Ökosystem aus Services der R+V-Kooperationspartner für die Familienplanung, die Zeit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...