Ziel des EU-Projekts ist die Entwicklung und Demonstration einer kostengünstigen und nachhaltigen industriellen Produktion von IBC-basierten Photovoltaik-Produkten über alle Fertigungsschritte hinweg. Das Vorhaben, das vom ISC Konstanz koordiniert wird, schließt sich an das inzwischen ausgelaufene Forschungsrahmenprogramm "Horizon 2020" an.Um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen und zudem im Bereich der Photovoltaik die Abhängigkeit von chinesischen Importen zu verringern, strebt die EU den Ausbau entsprechender Produktionskapazitäten in Europa an. In diesem Zusammenhang hat die EU das Projekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...