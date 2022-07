Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die indische Notenbank hat auf ihrer Sitzung im Juni den Leitzins zum zweiten Mal in Folge erhöht, berichten die Analysten der DekaBank.Nach einem Schritt um 40 Bp im Mai sei im Juni ein etwas größerer Schritt um 50 Bp auf nun 4,90% erfolgt. Auch in Indien habe der Inflationsdruck in den vergangenen Monaten zugenommen. Im Mai habe die Teuerungsrate bei 7,0% und damit 100 Bp über dem oberen Rand des Zielbands von 2% bis 6% gelegen. Im Sitzungsprotokoll würden zwei Dinge deutlich: Erstens wolle die Notenbank den Zins früh und schnell anheben, da sie weiteren Anpassungsbedarf sehe. Zweitens schätze sie aber ein, die Entwicklung unter Kontrolle zu haben und mit einer überschaubaren Anpassung ihre geldpolitischen Ziele erreichen zu können. Damit dürften weitere Anhebungen auf den beiden kommenden Sitzungen des geldpolitischen Komitees relativ sicher sein. Die Analysten der DekaBank erwarten, dass das Ausmaß der Zinsanhebungen im August zunächst auf 35 Bp und im Oktober auf 25 Bp reduziert wird. Wie groß der weitere Anpassungsbedarf sein werde, hänge von der Datenlage ab. ...

