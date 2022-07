DJ MÄRKTE EUROPA/DAX steigt vor US-Arbeitsmarkt auf 13.000 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen bis Freitagmittag die Gewinne kräftig aus. Der DAX steigt, gestützt durch starke Autoaktien, um 1,3 Prozent auf 13.006 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent auf 3.507 Punkte nach oben. Das Plus überrascht im Vorfeld der im weiteren Verlauf anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Denn diese haben das Potenzial, die Börsen stärker zu bewegen. Erwartet wird für Juni ein Stellenaufbau von 250.000, die Arbeitslosenquote soll bei 3,6 Prozent stabil geblieben sein.

Starker Arbeitsmarktbericht könnte Börsen belasten

"Die Inflations- und Beschäftigungsdaten sind im Moment am wichtigsten", so State Street Global Markets. "Alles, was deutlich von den Erwartungen abweicht, wird als potenzielles Signal für eine Art Trend gewertet, der die Zinserhöhungspläne der Fed bis zum Jahresende beeinflussen könnte", heißt es. In Europa haben die politischen Unruhen die wirtschaftlichen Sorgen der Anleger noch verstärkt. Arbeitnehmer streiken überall auf dem Kontinent und fordern Lohnerhöhungen im zweistelligen Prozentbereich, da die Lebenshaltungskosten steigen.

"Ich gehe davon aus, dass eine hohe Zahl einen Ausverkauf am Aktienmarkt auslösen wird", so Jeffrey Halley, Marktstratege bei Oanda. Die Logik dahinter laute, dass sich Investoren in der jüngsten Erwartung einer weniger straffen Geldpolitik der Fed geirrt hätten und Aktien, insbesondere der technologielastigen Nasdaq, verkauften. Umgekehrt bedeute eine niedrigere Zahl, die auf eine Verlangsamung der US-Wirtschaft hindeuten würde, dass die auf weniger Zinserhöhungen abzielenden Prognosen richtig lagen. Damit könnte die jüngst gesehene Erholung am Aktienmarkt weitergehen.

Volatil zeigt sich die Uniper-Aktie (+3,0%). Einem Handelsblatt-Artikel zufolge spielt die Bundesregierung Finanzkreisen zufolge auch den Kauf von deutlich über 30 Prozent an dem angeschlagenen Gashändler durch. Hintergrund sei die Bedeutung der Investmentgrade-Bonität für das Geschäft des Energiekonzerns, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt. Für die Aktie von TAG Immobilien geht es 7,6 Prozent nach unten, hier belastet eine Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen Euro.

BMW (+2,3%) hat angesichts anhaltender Halbleiterengpässe auch im zweiten Quartal weniger Autos abgesetzt. In der Gruppe sanken die Verkäufe der Kernmarke und von Mini laut Mitteilung um 19,8 Prozent auf 563.536 Autos. Der Absatz der Kernmarke sackte um 19,6 Prozent auf 496.745 Einheiten ab. Den Absatz vollelektrifizierter Fahrzeuge konnte BMW im Quartal dagegen erneut steigern um 85,2 Prozent auf 40.602 Einheiten. Inklusive Autos mit Hybridantrieb lagen die Verkäufe elektrifizierter Wagen in den drei Monaten bei 94.884 Einheiten, ein Plus von 14,3 Prozent.

"Eine AR-Sitzung bei VW birgt immer Überraschungspotenzial" so ein Marktteilnehmer. Über das "was" und "wann" könne im Vorfeld aber allenfalls spekuliert werden. Hinter verschlossenen Türen dürfte über die jüngste Entwicklung in der Software-Sparte Cariad gesprochen werden. Ob es zu dem Termin erste Aussagen zur Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal geben wird, bleibe abzuwarten. VW steigen 4,2 Prozent.

Analysten werden bei Adidas vorsichtiger

Die Analysten werden mit Blick auf das zweite Quartal bei Adidas (-0,6%) seit Tagen vorsichtiger. Nun hat auch die Deutsche Bank das Kursziel auf 240 nach 305 Euro gleich um über 20 Prozent gesenkt, das Votum lautet weiter "Kaufen". Die Analysten erwarten eine schwächere Umsatz- und Margenentwicklung für das zweite Quartal und haben nun eine etwas vorsichtigere Einschätzung für das zweite Halbjahr und 2023. Sie gehen zudem davon aus, dass die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt werden, aber dies werde von den Anlegern bereits erwartet.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.506,56 +0,5% 18,06 -18,4% Stoxx-50 3.502,53 +0,1% 1,97 -8,3% DAX 13.006,30 +1,3% 163,08 -18,1% MDAX 26.201,95 +1,3% 340,70 -25,4% TecDAX 2.993,55 +0,8% 24,32 -23,6% SDAX 12.351,47 +1,2% 143,19 -24,8% FTSE 7.186,25 -0,0% -2,83 -2,6% CAC 6.039,68 +0,5% 32,98 -15,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 1,26 +0,00 +1,44 US-Zehnjahresrendite 2,99 -0,01 +1,48 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:18 Do, 17:06 % YTD EUR/USD 1,0148 -0,2% 1,0162 1,0173 -10,8% EUR/JPY 137,87 -0,3% 137,81 138,28 +5,3% EUR/CHF 0,9905 +0,1% 0,9894 0,9897 -4,5% EUR/GBP 0,8463 +0,1% 0,8466 0,8477 +0,7% USD/JPY 135,89 -0,1% 135,64 135,93 +18,1% GBP/USD 1,1990 -0,3% 1,2005 1,2000 -11,4% USD/CNH (Offshore) 6,7016 +0,1% 6,7064 6,7019 +5,5% Bitcoin BTC/USD 21.628,25 -0,1% 21.839,83 20.973,54 -53,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 102,92 102,73 +0,2% 0,19 +42,6% Brent/ICE 105,20 104,65 +0,5% 0,55 +40,4% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 172,00 184,50 -6,1% -11,18 +41,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.742,32 1.740,06 +0,1% +2,26 -4,8% Silber (Spot) 19,20 19,22 -0,1% -0,02 -17,6% Platin (Spot) 876,13 876,73 -0,1% -0,60 -9,7% Kupfer-Future 3,50 3,58 -2,2% -0,08 -21,2% YTD zu Vortagsschluss ===

July 08, 2022 06:51 ET (10:51 GMT)

