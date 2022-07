DJ Volvo, Daimler Truck und Traton vollenden JV für Ladeinfrastruktur

Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Der schwedische Lkw-Hersteller Volvo AB hat zusammen mit seinen Partnern Daimler Truck Holding AG und Traton SE den letzten Schritt zur Gründung des bereits angekündigten Joint Ventures für Ladeinfrastruktur in Europa vollzogen. Das Joint Venture plant die Installation und den Betrieb von mindestens 1.700 leistungsstarken Ökostrom-Ladepunkten an Autobahnen und in der Nähe von Autobahnen sowie an Logistikzentren in ganz Europa.

Die Parteien verpflichten sich, insgesamt 500 Millionen Euro zu investieren. Das von den drei Parteien initiierte Ladenetz wird für alle schweren Nutzfahrzeuge in Europa offen und zugänglich sein, unabhängig von der Marke, so das Unternehmen. Das neue Unternehmen wird unter einer eigenen Corporate Identity operieren und seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande, haben, wobei Anja van Niersen zur Geschäftsführerin ernannt wird.

