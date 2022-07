Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten erlahmt die Kauflust der europäischen Aktienanleger. Gleichzeitig drohte der Kurs des Euro am Freitag erstmals seit 2002 wieder unter die Marke von einem Dollar zu rutschen. Dax und EuroStoxx50 bröckelten am Freitag um jeweils etwa ein halbes Prozent auf 12.804 beziehungsweise 3470 Punkte ab, nachdem sie in den vorangegangenen beiden Tagen insgesamt mehr als 3,5 Prozent zugelegt hatten.

Den vollständigen Artikel lesen ...