Bonn (ots) -Wie fährt ein Serienfahrzeug im Alltag, das mit synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) betrieben wird? Der Startschuss für das Gemeinschaftsprojekt "E-Fuels for Future" ist jetzt gefallen. Daran beteiligt sind der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), der ADAC e.V. sowie der Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen (UNITI). Zu den weiteren Unterstützern zählen "Die Autodoktoren" von Fabucar, die Automechanika, die Akademie Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (TAK) und die Vogel Communications Group.Beim Projekt wird in den nächsten Wochen ein gebrauchtes und technisch unverändertes Serienfahrzeug, ein Golf VII, mit E-Fuels betankt und getestet. UNITI stellt den in einer Versuchsanlage der Chemieanlagenbau Chemnitz hergestellten synthetischen Kraftstoff zur Verfügung.Zum Auftakt nehmen die "Autodoktoren" Holger Parsch und Hans-Jürgen Faul den Golf in ihrer Werkstatt genau unter die Lupe und berichten darüber in einer neuen Youtube-Folge. Darin kommen auch ZDK-Vizepräsident und Bundesinnungsmeister Detlef Peter Grün sowie Werner Steber, ZDK-Geschäftsführer Werkstätten und Technik, zu Wort und erläutern die Hintergründe des Projekts."Wir müssen technologieoffen sein und uns den neuen Herausforderungen der Mobilität stellen. E-Fuels sind dafür ein wichtiger Baustein", sagt Bundesinnungsmeister Detlef Peter Grün. "Neben der Elektromobilität sind E-Fuels eine sehr gute Möglichkeit, die CO2-Emissionen im Straßenverkehr zu senken", ergänzt Werner Steber. Mit dem Projekt wolle man zeigen, dass der Einsatz von synthetischen Kraftstoffen in Autotanks problemlos möglich sei und es keine negativen Auswirkungen auf die Fahr- oder Motorleistung gebe. Dabei werden bei einem Abgastest im ADAC Technik Zentrum Landsberg auch die Emissions- und Verbrauchswerte des Golfs mit E-Fuels sowie mit fossilem Kraftstoff ermittelt und verglichen.Ausführlich wird der ZDK das Projekt auf der Automechanika in Frankfurt (13. bis 17. September 2022) vorstellen. Auf dem Kanal der Autodoktoren kann die neue Folge (https://www.youtube.com/watch?v=CtsykCWS4ek) ab sofort abgerufen werden.