DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Unipers finnischer Großaktionär Fortum führt nach Angaben des Düsseldorfer Konzerns ebenfalls Gespräche mit der Bundesregierung. Diese beziehen sich auf die negativen Auswirkungen der aktuellen Gaslieferbeschränkungen durch Russland auf Uniper , teilte der MDax -Konzern am Freitag in Düsseldorf mit. Der Vorschlag von Fortum sehe eine Restrukturierung von Uniper mit dem Ziel der Gründung einer Versorgungssicherheitsgesellschaft im Eigentum des Bundes vor. Die Gaskrise und die starke Abhängigkeit von Russland haben Uniper in finanzielle Schwierigkeiten gebracht./lew/jha/