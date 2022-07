Vor wenigen Minuten hat das U.S. Bureau of Labor Statistics den Arbeitsmarktbericht für Juni veröffentlicht. Demnach wurden 372.000 Stellen geschaffen und damit deutlich mehr als geschätzt. Der Markt hatte nur einen Stellenaufbau von 265.000 erwartet. Die starken Daten dürften den Börsianern nicht gefallen.Es ist davon auszugehen, dass die hohe Zahl einen neuen Ausverkauf am Aktienmarkt auslösen wird, so Jeffrey Halley, Marktstratege bei Oanda. Die Logik dahinter laute, dass sich Investoren in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...