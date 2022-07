DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

BEYOND MEAT 21/27 ZO CV US08862EAA73 BAW/UFN

DOCUSIGN 21/24 CV 144A US256163AC07 BAW/UFN

NIO 21/27 CV 144A US62914VAD82 BAW/UFN

PELOTON INT. 21/26 ZO CV US70614WAA80 BAW/UFN

TWITTER 21/26 ZO CV US90184LAM46 BAW/UFN

UBER TECHNO.20/25 CV 144A US90353TAH32 BAW/UFN

