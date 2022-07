DJ WOCHENVORSCHAU/11. bis 17. Juli (28. KW)

=== M O N T A G, 11. Juli 2022 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit Vorstandsvorsitzende deutscher Unternehmen, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 FR/OECD, Frühindikator Juni *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe; ca 19:00 PK, Brüssel 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Kanzlergespräch mit Bürgern in Lübeck *** 18:30 DE/Bundesbank-Präsident Nagel, Vortrag beim Center for Financial Studies zum Thema "Digitaler Euro - Chancen und Risiken", Frankfurt - Börsenfeiertag Singapur D I E N S T A G, 12. Juli 2022 *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel 10:00 DE/Cropenergies AG, Online-HV 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), PK zum konsolidierten Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Frankfurt *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli *** 11:30 DE/Bundesbank-Präsident Nagel, Rede zur Amtswechselfeier in der Hauptverwaltung in Bayern, München 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5,5 Mrd Euro *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q, Purchase 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Sloweniens Ministerpräsident Golob, PK nach dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 2Q, Wien 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1H, Frankfurt - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht M I T T W O C H, 13. Juli 2022 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni, Frankfurt *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Juni (endgültig) *** 08:00 GB/Handelsbilanz Mai *** 08:00 GB/Industrieproduktion Mai *** 08:00 GB/BIP Mai 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai 11:00 DE/Robert Bosch GmbH, Bosch Tech-Day (per Live-Stream) 11:30 DE/DIW-Präsident Fratzscher, PK zum Thema "Inflation und einkommensschwache Haushalte", Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 14:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, PK zum Thema "Bevölkerungsschutz - Jahrestag der Flutkatastrophe", Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni *** 14:30 US/Realeinkommen Juni *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit dem Zukunftsrat, Berlin 20:00 US/Fed, Beige Book *** - CN/Handelsbilanz Juni D O N N E R S T A G, 14. Juli 2022 07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q, Stockholm *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni 10:00 DE/Fielmann AG, Online-HV 10:00 DE/Südzucker AG, Online-HV *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q, New York *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q, New York *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni 17:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC) beim Global Interdependence Center (GIC), Victor *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juli F R E I T A G, 15. Juli 2022 *** 00:25 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2Q, London *** 04:00 CN/BIP 2Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion Juni 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q, Genf *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Juni 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q, London *** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q, Minneapolis 12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 12:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q, San Francisco *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Juli (1. Umfrage) *** 16:00 US/Lagerbestände Mai *** - ID/G20, Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 16.7.), Bali - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfungen für Luxemburg (Fitch), Spanien (Moody's) ===

