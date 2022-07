Nachdem die Finanzmärkte in den letzten Wochen sehr angeschlagen waren, ist nun langsam Besserung in Sicht. So erreichte der Bitcoin nach einer langen Durststrecke in der vergangenen Nacht kurzzeitig den höchsten Stand seit Mitte Juli. Die kommenden Stunden sind nun entscheidend. Starkes Plus von 13 Prozent Die Sorge der Anleger aufgrund von Inflation und hohen Zinsen scheint sich mit der langsamen Stabilisierung der Finanzmärkte langsam aufzulösen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...