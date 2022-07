Telefonkonferenz und Webcast für die Aktionäre finden am Freitag, den 12.August 2022 statt

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (NYSE American: SMTS) (BVL oder Bolsa de Valores de Lima: SMT) ("Sierra Metals" oder das "Unternehmen") wird am Donnerstag, den 11.August 2022 nach Börsenschluss die konsolidierten Finanzergebnisse für Q2-2022 veröffentlichen. Die Geschäftsführung wird außerdem am Freitag, den 12.August 2022 um 11:00 Uhr EDT einen Webcast und eine Telefonkonferenz abhalten. Im Folgenden finden Sie Einzelheiten zur Telefonkonferenz und zum Webcast:

Webcast:

Ein Live-Webcast der Versammlung wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein:

https://event.on24.com/wcc/r/3828385/8F4898DF12D6F6F90626175BB7F7742D

Der Webcast wird zusammen mit den Präsentationsfolien für 180 Tage auf www.sierrametals.com abrufbar sein.

Telefoneinwahl:

Für alle, die lieber per Telefon zuhören, finden Sie nachstehend die Einwahlanweisungen. Um Ihre Teilnahme zu gewährleisten, rufen Sie bitte etwa fünf Minuten vor der geplanten Startzeit der Telefonkonferenz an.

Einwahlnummer für US/Kanada (gebührenfrei): 1 844 200 6205

US-Einwahlnummer (zum Ortstarif): 1 646 904 5544

Kanada-Einwahlnummer (zum Ortstarif): 1 226 828 7575

Alle anderen Regionen (international): +1 929 526 1599

Zugangscode: 989047

Drücken Sie *1, um eine Frage zu stellen, *2, um Ihre Frage zurückzuziehen, oder *0 für Unterstützung durch einen Operator.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Exposition gegenüber "grünen Metallen", einschließlich einer zunehmenden Kupferproduktion und einer Basismetallproduktion mit Gutschriften für Edelmetallnebenprodukte. Im Fokus des Unternehmens stehen die Produktion und Erschließung der Mine Yauricocha in Peru sowie der Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte kürzlich mehrere neue signifikante Entdeckungen und verfügt noch über zahlreiche weitere vielversprechende Explorationsmöglichkeiten bei allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SMT" sowie an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

Für weitere Informationen über Sierra Metals besuchen Sie bitte die Website www.sierrametals.com

Contacts:

Investor Relations

Sierra Metals Inc.

Tel.: +1 (416) 366-7777

E-Mail: info@sierrametals.com

Luis Marchese

CEO

Sierra Metals Inc.

Tel.: +1 (416) 366-7777