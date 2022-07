Wien (www.anleihencheck.de) - Grundsätzlich ist natürlich jede Berichtssaison spannend und für den weiteren Marktverlauf mitentscheidend, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG im aktuellen Kapitalmarktkommentar.Doch der ab Mitte Juli beginnenden Berichtssaison über das zweite Quartal 2022 könnte besondere Aufmerksamkeit zukommen, denn bis dato scheine die Unternehmensebene von den bereits länger eingetrübten Makro-Frühindikatoren nahezu unbeeindruckt zu sein. In der letzten Gewinnberichtssaison seien zwar negative Inflationseffekte seitens der Unternehmen schon deutlich verstärkt thematisiert und erstmals leicht rückläufige Gewinnmargen berichtet worden, allerdings hätten immer noch die positiven Überraschungen in Relation zu den Analystenschätzungen überwogen. Erwartungsgemäß werde das zweite Quartal die geringste Gewinnwachstumsrate seit über einem Jahr hervorbringen, aber es würden eben immer noch Zuwächse - sowohl bei Umsätzen als auch bei Gewinnen - erwartet. Und zwar nicht nur für das abgelaufene Quartal, sondern auch für die Folgequartale. Und dies in einer Zeit, wo die Diskussion über eine absehbare Rezession infolge der bekannten Herausforderungen und Unwägbarkeiten an Intensität deutlich zugenommen habe. Dementsprechend sei der Fokus der Marktteilnehmer in den nächsten Wochen wohl noch stärker als gewöhnlich darauf gerichtet, ob die Unternehmen trotz erschwerter Rahmenbedingungen diesen immer noch optimistischen Erwartungen gerecht werden könnten. Im Vorfeld habe es zwar vereinzelte Gewinnwarnungen von Firmenchefs gegeben, insgesamt seien jedoch noch keine Anzeichen für eine Gewinnrezession auf breiter Front zu erkennen. Daher könnte die Berichtssaison ein weiteres Mal dem Aktienmarkt eine zumindest temporäre Unterstützung bieten. Sollten jedoch die Berichte und/oder die Ausblicke enttäuschen, werde sich der Bärenmarkt wohl ungebremst fortsetzen. Raiffeisen KAG bleibe bei Aktien somit weiter vorsichtig positioniert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...