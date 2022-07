Die Ölpreise zeigen sich nach der Achterbahnfahrt der vergangenen Tage heute relativ stabil. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,55 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 102,50 Dollar.Der Handel verlief aufgrund mangelnder Impulse in ruhigen Bahnen. Die Ölpreise waren insbesondere am Dienstag und Mittwoch angesichts wachsender Rezessionssorgen stark ...

