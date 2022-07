Die Arbeitslosenquote in Kanada ist im Juni unerwartet gesunken - USD/CAD wird nach dem kanadischen Arbeitsmarktbericht im positiven Bereich oberhalb von 1,3000 gehandelt - Die Arbeitslosenquote in Kanada sank im Juni auf 4,9% von 5,1% im Mai, trotz eines Rückgangs der Nettobeschäftigung um 43,2K, so die am Freitag von Statistics Canada veröffentlichten ...

