DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 9. Juli, bis Montag, 11. Juli

=== S A M S T A G, 9. Juli 2022 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni S O N N T A G, 10. Juli 2022 18:00 DE/ARD, Sommerinterview mit CSU-Chef Söder, Berlin 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit Linken-Co-Vorsitzendem Schirdewan, Berlin - JP/Wahl zum Oberhaus des Parlaments M O N T A G, 11. Juli 2022 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit Vorstandsvorsitzende deutscher Unternehmen, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 FR/OECD, Frühindikator Juni 13:00 CZ/Bundeswirtschaftsminister Habeck, PK mit Tschechiens Industrieminister Sikela, Prag *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe; ca 19:00 PK, Brüssel 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Kanzlergespräch mit Bürgern in Lübeck *** 18:30 DE/Bundesbank-Präsident Nagel, Vortrag beim Center for Financial Studies zum Thema "Digitaler Euro - Chancen und Risiken", Frankfurt - Börsenfeiertag Singapur ===

