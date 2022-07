BASF - Anleger atmen etwas auf!

Ingmar Königshofen,

boerse-daily.de

Zur einem der größten Gasverbraucher in Deutschland gehört der Chemiekonzern BASF und ist dringend auf die Gaslieferungen aus Russland angewiesen. Mögliche Lieferstopps sorgten zuletzt für Unmut unter den Anlegern. Im heutigen Verlauf verkündete Kremlsprecher Peskow allerdings die Fortsetzung der Gaslieferung sowie eine Erhöhung der Menge, sobald die dringend benötigte Gasturbine aus Alaska eintrifft. Daraufhin schoss die Aktie deutlich in die Höhe und könnte nun eine längere Erholungsbewegung beginnen

Regierungssprecher Dimitri Peskow nach, wird Russland die Gaslieferung nach Europa wieder erhöhen, wenn die in Kanada reparierte Turbine zurückgeschickt wird. Davon profitierte das Papier von BASF zur Mittagsstunde ungemein und konnte sich deutlich von seinen jüngsten Tiefständen um 39,32 Euro zur Oberseite lösen. An dem seit 2018 herrschenden Abwärtstrend dies noch nichts ändern, könnte aber den Grundstein für einen längerfristigen Anstieg der Aktie legen. Dabei bieten sich für kurz- sowie langfristig orientierte Anleger interessante Handelsansätze.

Hammerkerze im Aufbau

Sollte nach charttechnischer Auswertung und der in dieser Woche etablierten Hammerkerze ein weiterer Kursanstieg mindestens über 43,75 Euro gelingen, würden die Chancen für den Rücklauf zurück in den Widerstandsbereich um 46,46 und darüber rund 52,00 Euro merklich ansteigen und könnten für ein kurzfristiges Investment herhalten. Chancen auf eine längerfristige Anstiegsphase mit Zielen an den Jahreshochs aus Anfang 2021 bei 72,88 Euro können dagegen erst oberhalb von 60,00 Euro für die BASF-Aktie abgeleitet werden. Hierfür müssen sich entsprechend längerfristig organisierte Anhänger noch ein Stück weit gedulden. Sollte die Strategie nicht aufgehen und das aktuelle Wochentief bei 39,32 Euro bärisch gekreuzt werden, wären Rücksetzer auf die Tiefs aus 2020 bei 37,15 Euro nahezu vorprogrammiert. Entsprechend würde sich hierauf einer der unten vorgestellten Short-Scheine anbieten.

Widerstände: 43,71; 45,09; 46,46; 47,13; 48,50; 50,00 Euro

Unterstützungen: 41,66; 40,70; 39,32; 38,50; 37,35; 35,66 Euro

BASF in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.12.2021 - 08.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000BASF111

BASF in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.07.2017 - 08.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000BASF111

Turbo Bull Open End Optionsschein auf BASF für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag BASF HB5J4C 0,72 35,802144 5,99 Open End BASF HB5J4Q 0,40 39,028017 10,85 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.07.2022; 14:23 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf BASF für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag BASF HB7Q4Z 0,86 51,391389 4,96 Open End BASF HB7UFS 0,36 46,413511 11,75 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.07.2022; 14:26 Uhr

Weitere Produkte auf BASF und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag BASF - Anleger atmen etwas auf! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).