Yokohama, Japan (ots/PRNewswire) -- UNIPLAT wird einer von nur sechs strategischen Partnern der SDG-Allianz von EUTECH -UNIPLAT, die weltweit erste (*) Online-Plattform für Forscher und Unternehmer, die ihre auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) ausgerichteten Forschungsprojekte vorstellen, gab am 7. Juli offiziell eine strategische Partnerschaft mit der European Technology Chamber (EUTECH) bekannt, einer eingetragenen Nichtregierungsorganisation, die eine Brücke zwischen Technologien, Menschen, Wirtschaft, Gesellschaften, Ländern und Politik schlägt, um der Menschheit Wohlstand zu bringen. (*) Basierend auf Google-Suchergebnissen.Bild: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202207013304/_prw_PI3fl_4ugteuB9.jpgBeide Organisationen haben den gleichen Auftrag, sich für die Verwirklichung der SDGs einzusetzen. Die Partnerschaft und Zusammenarbeit konzentriert sich daher auf Programme, Projekte, den akademischen Austausch und Veranstaltungen der SDG-Allianz, ist aber nicht darauf beschränkt.Die SDG-Allianz ist eine der EUTECH-Allianzen, die es europäischen und internationalen Unternehmen ermöglicht, wettbewerbsfähiger zu werden, indem sie ihnen Zugang zu Finanzmitteln und Ressourcen verschafft, die es ihnen ermöglichen, ihre Wachstumsziele zu erreichen. Als einer der sechs strategischen Partner der SDG-Allianz erhält UNIPLAT exklusiven Zugang zu den Veranstaltungen, Aktivitäten und der Medienwerbung der SDG-Allianz, was allen UNIPLAT-Mitgliedern mehr Möglichkeiten eröffnet."Es ist eine große Freude, die strategische Partnerschaft zwischen UNIPLAT und der SDG-Allianz der EU Tech Chamber zu sehen. Wir waren schon immer der Meinung, dass Zusammenarbeit der Schlüssel zur Bewältigung dringender Herausforderungen und zur Erschließung neuer Möglichkeiten ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit unseren gemeinsamen Anstrengungen erhebliche Fortschritte bei der Verwirklichung der SDGs der Vereinten Nationen erzielen können. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise", sagte Florian von Tucher, der Vorsitzende von EUTECH."Es ist eine große Ehre für UNIPLAT, strategischer Partner von EUTECH zu werden, der führenden Forschungs- und Technologieplattform der EU, die von der EU kofinanziert wird. Für UNIPLAT-Mitglieder in aller Welt ist die EUTECH der Grundstein für den Aufbau eines starken Geschäftsnetzwerks in Europa. Außerdem hoffen wir, dass die UNIPLAT als Veranstaltungsort für Präsentationen über die globale Expansion vieler von EUTECH unterstützter Unternehmen und Institutionen genutzt wird. Wir sind sehr zuversichtlich, dass diese international bedeutsame Partnerschaft die Umsetzung der SDGs, die von den Vereinten Nationen befürwortet werden, stark unterstützen wird", sagte Takahisa Karita, Mitbegründer, CFO und COO der Unify Platform AG, der Verwaltungsgesellschaft von UNIPLAT.Informationen zu UNIPLATLogo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202207013304/_prw_PI2fl_0bd6j091.jpgUNIPLAT ist die weltweit erste (*) Online-Plattform, die sich an Forscher und Unternehmer aus der ganzen Welt richtet, um ihre Ideen und Forschungsprojekte mitzuteilen und Unterstützung von Einzelpersonen oder Institutionen zu erhalten. UNIPLAT wurde von der Unify Platform AG (https://unify21.com/) mit Sitz in der Schweiz entwickelt und verwaltet und hat die Aufgabe, den Erfolg der SDGs zu beschleunigen. (*) Basierend auf Google-Suchergebnissen.UNIPLAT Titelseite https://www.uniplat.social/Informationen zu EUTECHLogo https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202207013304/_prw_PI1fl_LJi0rR7I.jpgEUTECH wurde als Nichtregierungsorganisation und gemeinnütziger Verein gegründet, um eine Brücke zwischen Technologien, Menschen, Wirtschaft, Gesellschaften, Ländern und Politik zu schlagen. EUTECH ist der festen Überzeugung, dass die Herausforderungen der Zeit nur mit Hilfe der Technik gemeistert werden können. Globale Zusammenarbeit ist das einzige Instrument, das zur Lösung internationaler Probleme auf allen Ebenen beitragen kann: wirtschaftlich, sozial, kulturell und humanitär. Die Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten der Menschen ohne Unterscheidung nach Rasse, Geschlecht oder Religion sollte gepflegt und gestärkt werden. Offizielle Website der EUTECH: https://www.eutech.org/Pressekontakt:Wasistha Weesenha Putri,Manager,Kundenbeziehungen,Unify Platform AG,Tel: +81-8046-2830-30,E-Mail: Wasistha@unify21.comOriginal-Content von: Unify Platform AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158960/5268734